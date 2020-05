Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis are o intrevedere cu liderii Partidului Național Liberal, marți, de la ora 17, la Vila Lac, au declarat surse din partid, pentru Digi24.ro. Intalnirea cu președintele vine in contextul in care Guvernul pregatește noi masuri de relaxare de la 1 iunie, dar și pe fondul unor…

- „Analiștii vorbesc de multa vreme despre sfarșitul unui sistem (mondial) condus de Statele Unite și de emergența unui secol asiatic. Ceea ce e pe cale sa se produca sub ochii noștri”, a afirmat luni șeful diplomației europene, Josep Borrell, potrivit La Libre, citat de Hotnews. “Analiștii au vorbit…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea vineri, la ora 13,00, la Palatul Cotroceni, o noua sedinta privind evaluarea situatiei economice in contextul crizei generate de epidemia de COVID-19 cu premierul Ludovic Orban, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, si ministrul Finantelor Publice,…

- Liderii partidelor au reactionat, dupa conferinta presedintelui Klaus Iohannis, in care a vorbit despre "contraexemplul" din aceasta criza, si anume Parlamentul și modul in care unele partide și unii lideri au ințeles sa foloseasca aceasta nenorocire, pentru caștigul lor electoral. Seful statului vorbea,…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut insistent ca romanii sa respecte in continuare masurile de izolare sociala, pentru ca Romania nu a atins inca varful pandemiei de coronavirus. Iar acordul semnat intre Ministerul de Interne și Biserica Ortodoxa Romana privind noapte de Inviere nu ar avea aprobarea…

- Romania nu este inca in faza de relaxare a masurilor de izolare și, daca se renunța prea repede la ele, criza se poate prelungi inca „luni de zile”, a avertizat ieri președintele Klaus Iohannis, citat de Hotnews. „Vremea este frumoasa, auzim la știri ca sunt unele țari deja unde se face un plan pentru…

- Parlamentul va vota un premier indisponibil, care și-a depus odata mandatul Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca il desemneaza tot pe Ludovic Orban in functia de premier, desi acesta se afla autoizolat la Vila Lac 1, fiind testat pentru coronavirus și pasibil de a fi indisponibil daca testele…