Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a plecat in vizitele oficiale in America de Sud cu acelasi avion cu care a fost in Japonia, inchiriat de la compania luxemburgheza Global Jet, relateaza Boarding Pass, site specializat in stiri din domeniul aviatic. Potrivit Boarding Pass, aeronava a decolat de pe aeroportul…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada 18–26 aprilie 2023, vizite oficiale in Republica Federativa a Braziliei, in Republica Chile și in Republica Argentina, anunța Administrațiai Prezidențiala, intr-un comunicat de presa. „Aceste vizite urmaresc relansarea dialogului la nivel inalt cu…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, joi, Comisia Europeana pentru nivelul mic al despagubirilor acordate fermierilor romani afectati de afluxul de cereale din Ucraina, spunand ca Romania a facut „sacrificii imense” pentru a ajuta Ucraina sa-și exporte granele. Klaus Iohannis a mai spus ca „este…

- Președintele Klaus Iohannis va face, in perioada 18-21 martie, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitația Șeicului Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Deplasarea vine dupa scandalul iscat de aeronava de lux pe care Iohannis și soția sa o folosesc in vizitele din strainatate, ultima astfel de…

- Presedintele Klaus Iohannis a reiterat, joi, condamnarea ferma de catre Romania a oricaror tentative ruse de destabilizare. ”Romania ramane, totodata, deosebit de vigilenta fata de actiunile hibride ale Rusiei, care, iata, se intensifica la implinirea unui an de razboi”, a spus presedintele, aratand…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail i-a cerut demisia, miercuri in plen, ministrului Catalin Predoiu, ”pentru binele justitiei din Romania”. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat miercuri, in plenul Senatului, unde a fost chemat de USR la „Ora Guvernului” pentru a da explicații cu privire…

- Președintele Klaus Iohannis a recunoscut, joi, ca „sunt probleme” cu lucrarea de doctorat a ministrului de Interne, Lucian Bode. Șeful statului a precizat ca spera ca pana la rotația guvernamentala PNL sa ia o decizie „clara”. „Este adevarat, acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate, dupa…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a anuntat, luni, ca Biroul Politic National al partidului a decis ca prim-vicepresedintele formatiunii, Dan Motreanu, sa coordoneze si sa conduca echipa PNL de tranzitie pentru rotatia premierilor din luna mai. „Am luat decizia ca pana la finalul lunii februarie, cand vom avea…