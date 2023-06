Iohannis și cormoranii lui Daea Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Parlamentului, spre reexaminare, legea prin care perioada de vanatoare a cormoranului mare este extinsa de la intervalul 1 septembrie – 28 februarie la tot parcursul anului, informeaza Agerpres. Actul normativ vizeaza modificarea anexei nr. 1 la Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 si a fost transmisa […] The post Iohannis și cormoranii lui Daea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Agriculturii, nea Petrica Daea, cum ii spun liderii PSD, a fost consolat, joi, pe holurile Parlamentului, chiar de catre șeful sau de partid, noul prim-ministru Marcel Ciolacu, care l-a pus, la ministerul Agriculturii, pe mai tanarul Florin Barbu. Marcel Ciolacu și-a luat la revedere…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, Legea care prevede ca divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, in orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate, fara consimtamantul acesteia, de natura sa-i provoace o suferinta psihica sau o stirbire a imaginii sale,…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat astazi, la Cotroceni, pe Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu pentru consultari pe tema grevei din invațamant. Administratia Prezidentiala a transmis ca presedintele Klaus Iohannis i-a invitat miercuri, la ora 12.00, pe toți cei trei lideri ai coalitiei de guvernare…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect de lege care prevede ca asiguratii vor avea dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav de pana la 12 ani, fata de pana la 7 ani cat este in momentul de fata. Legea merge la promulgare. Initiativa legislativa are ca obiect…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, potrivit careia institutiile publice acorda angajatilor, anual, vouchere de vacanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 134/2022 privind unele masuri in vederea protejarii consumatorului final in ceea ce priveste utilizarea materialelor lemnoase si a produselor derivate din lemn, pentru incalzirea locuintei in sezonul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care instituie posibilitatea incasarii alocatiei de stat pentru copii de catre parintele caruia i s-a incredintat minorul spre crestere si educare, in situatia emiterii de catre instanta de judecata a unui ordin de protectie in caz de violenta domestica.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, legea pentru modificarea Statutului politistului, potrivit careia politistul poate beneficia de compensatie pentru chirie atunci cand locuinta inchiriata se afla in localitatea unde isi desfasoara activitatea sau pe o raza de pana la 70 km in jurul acesteia,…