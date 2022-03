Stiri pe aceeasi tema

- Sunt 18 zile de cand armata lui Putin a inceput invazia in Ucraina. In cursul nopții au rasunat din nou sirenele in mai multe orașe din Ucraina. Forțele ruse au bombardat in aceasta dimineața Liov și Herson. Administrația militara regionala din Liov spune ca Centrul Internațional de Menținere a Pacii…

- Liderii coaliției de guvernare se intalnesc, luni, la Guvern cu premierul Nicolae Ciuca, pentru a discuta un proiect de lege care sa permita Executivului sa ia decizii rapide atat in privința situației de securitate, cat și in gestionarea crizei refugiaților de razboi din Ucraina. Șeful PSD, Marcel…

- Premierul Nicolae Ciuca da asigurari ferme ca nu exista riscul ca Romania sa ramana fara gaze. El a anunțat va fi dat in funcțiune interconectorul de gaze dintre Grecia și Bulgaria, iar Romania va putea beneficia de gaz lichefiat. In plus, in maximum doua luni Parlamentul va adopta legea offshore, ceea…

- Amenințarile Rusiei sunt nefondate și asta pentru ca aeronova ucraineana care a decolat din Romania a plecat neinarmata, iar intreaga operațiune a fost transparenta, a declarat premierul Nicolae Ciuca. „Avionul ucrainean a plecat din Romania neinarmat, tocmai pentru a evita orice situație in care sa…

- Seful statului Klaus Iohannis a discutat la telefon cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in care a reiterat faptul ca Romania sustine suveranitatea si integralitatea teritoriala a Ucrainei si este dispusa sa ofere asistenta umanitara, in contextul agresiunii militare a Rusiei. „Am avut o convorbire…

- Bogdan Aurescu și Vasile Dincu au fost chemați de urgența, joi dimineața, la Guvern, de catre premierul Nicolae Ciuca. Ministrul de Externe și cel al Apararii, cele doua instituții care sunt in alerta maxima dupa invazia Rusiei in Ucraina, vor avea discuții cu premierul Nicolae Ciuca cu privire la masurile…

- Klaus Iohannis a participat, vineri seara, la o teleconferința cu liderii UE NATO, condusa de Joe Biden, pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. La final, șeful statului a transmis ca situația de securitate continua sa fie critica. ”Apel de coordonare important…

- Ucraina a anuntat, marti, destructurarea unui grup care ar fi actionat la ordinele Moscovei si care pregatea atacuri armate pentru a “destabiliza” regiuni ale tarii, relateaza AFP. “Organizatorii bandei pregateau o serie de atacuri armate impotriva infrastructurilor”, a declarat intr-un comunicat Serviciul…