Iohannis și-a băgat SPP-istul în spital! Dupa ce pandemia i-a stricat mai consecvent decat se aștepta toate planurile de vacanța externa, șeful statului a trebuit sa se mulțumeasca, atata amar de vreme, cu una dintre celelalte pasiuni ale sale pe persoana fizica. Nu, nu este vorba nici de schiat și nici de golf. Astfel ca președintele Romaniei a pedalat cat a […] The post Iohannis și-a bagat SPP-istul in spital! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un clujean de 33 de ani s-a ales cu dosar penal și a ajuns 24 de ore dupa gratii dupa ce a comis nu una, ci trei infracțiuni. In plus, din cauza lui, un barbat a ajuns la spital.Polițiștii de Compartimentul Rutier Huedin au reținut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, din comuna Capușu Mare, cercetat…

- SCANDAL pe o terasa din Zlatna: Un barbat, REȚINUT dupa ce și-a batut soția pana a bagat-o in spital SCANDAL pe o terasa din Zlatna: Un barbat, REȚINUT dupa ce și-a batut soția pana a bagat-o in spital La data de 22 mai 2022, in urma unui apel prin 112, polițiștii din Zlatna au intervenit la un local…

- Sambata la ora 02.22, un tanar de 19 ani, din Dorna Candrenilor in timp ce conducea autoturismul pe DJ 174 D Dorna Candrenilor , fara a detine permis de conducere și sub influenta bauturilor alcoolice a pierdut controlul directiei de deplasare intr-o curba la stanga a intrat in coliziune cu un stalp…

- Cristian Daminuța și soția lui nu traverseaza deloc o perioada buna in aceste momente! In urma cu cateva zile, baiatul fotbalistului a ajuns de urgența pe mainile medicilor, asta dupa ce a facut febra 39, urmata de o convulsie. Iata cum se simte in aceste momente! Declarații in exclusivitate la Antena…

- Vineri seara un barbat de 54 de ani din Radauti conducea autoutilitara pe str. Inginer Andronic Motrescu si la un moment dat a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, a patruns in santul din partea dreapta si s- a rasturnat in afara carosabilului. In urma impactului au rezultat avarii la autoturism…

- Un tanar a fost bagat in spital dupa o bataie crunta, pe care a incasat-o de la 8 indivizi! Incidentul s-a rpodus in aceasta dupaa-miaza, la Soporu de Campie (comuna Frata). Mai multe echipaje de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un scandal in care au fost implicați un tanar american și o tanara din Italia a avut loc sambata seara intr-un local din Campia Tuzrii. Barbatul a ajuns la spital, iar tanara a fost amendata, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- O tanara de 22 ani a fost lovita intr-o benzinarie din municipiul Iasi, de un alt client, intrucat nu ar fi respectat randul. Ea a ajuns la spital, cu traumatism cranio-cerebral. Incidentul s-a petrecut, miercuri seara, la o benzinarie din centrul Iasiului. Tanara nu ar fi respectat randul, fiind lovita…