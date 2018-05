Iohannis sesizeaza CCR si in cazul legii privind CSM

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anunta Administratia Prezidentiala.

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale, vineri, 11 mai a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Legea pentru modificarea și completarea Legii…

- Curtea Constituționala, cu majoritate de voturi, a respins, ca neintemeiata, obiecția de neconstituționalitate formulata și a constatat ca dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii sunt constituționale. Reamintim ca in luna decembrie…

- PNL cere demisia lui Tudorel Toader, dupa refuzul lui Iohannis de a o revoca pe Kovesi. Intr-un comunicat de presa transmis dupa anunțul ministrului Justiției ca va sesiza CCR, PNL transmite ca, „Tudorel Toader, in loc sa faca gestul firesc de a demisiona din funcție, prefera sa se faca de ras inca…

- Fostul ministru al Justiței, Robert Cazanciuc, impreuna cu președintele Comisiei speciale pentru legile Justiției, Florin Iordache, au discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, la Parlament, despre calendarul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004…

- Liviu Dragnea i-a convocat, joi, pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența, in care vor vorbi despre legile Justiției. Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului, condusa de Florin Iordache, și-a reluat ieri activitatea.…

- Comisia speciala pentru legile Justitiei a Parlamentului isi reia activitatea miercuri si urmeaza sa inceapa dezbaterile pe modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al…

- • Rolul central in aceasta ecuatie il are, insa, ministrul Justitiei, sub autoritatea acestuia functionand procurorii constituiti in parchete Atributiile presedintelui ar fi golite de continut daca nu ar putea refuza motivat numirea unui magistrat, insa eliminarea acestui drept nu ridica probleme de…