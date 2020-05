Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, in 11 mai, Curtii Constitutionale, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, aceasta fiind facuta in temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, anunța Administrația Prezidențiala.

- CCR va dezbate pe 27 mai sesizarea lui Klaus Iohannis asupra legii care permite desfasurarea cursurilor online. Presedintele acuza ca legea e neconstitutionala deoarece proiectul a fost modificat substantial in Senat. Decizia CCR asupra legii care permite desfașurarea cursurilor online va fi luata in…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede ca invatamantul prescolar, scolar, preuniversitar si universitar se poate desfasura si online pe…

- Documente atasate: Textul sesizarii Președintele Klaus Iohannis a sesizat CCR. "Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale vineri, 8 mai a.c., o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 39/2017 privind…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant cere presedintelui Romaniei sa promulge legea prin care cadrele didactice pot fi ajutate sa desfasoare lectii on line in conditii optime Educatia din Romania poate primi sansa de a merge mai departe, in mod egal pentru toate cadrele didactice si pentru toti…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 20 mai sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii prin care Institutul Levantului devine institutie publica de specialitate, autonoma, au precizat, marti, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis, pe 30 martie,…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, luni, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 117/2017 privind infiintarea Institutului de Studii Avansate…