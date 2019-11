Stiri pe aceeasi tema

- "Mi-au prezentat cateva date, cateva abordari, in special in legatura cu rectificarea bugetara, dar dar am discutat si despre salariul minim. Datele sunt clare, cifrele sunt reci si concluziile sunt un pic mai complexe si, din pacate, a trebuit sa constatam ca situatia este cea care este, deficitul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți ca la rectificarea bugetara este nevoie de alocarea unor fonduri suplimentare serviciilor secrete, bani necesari pentru cheltuielile de personal. „Fonduri necesare sa acopere cheltuieli de personal, altfel nu poate continua functionarea pana la sfarsitul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca rectificarea bugetara este ‘obligatorie’, aratand, printre altele, ca pentru pensii ‘nu au fost pur si simplu suficienti bani’. ‘Datele sunt clare, cifrele sunt reci, concluziile sunt un pic mai complexe si, din pacate, a trebuit sa constatam ca situatia…

- Persoanele cu handicap sunt afectate de lipsa banilor de la buget. Salariile insotitorilor n-au mai fost achitate de doua luni, in unele zone. E doar una dintre problemele pentru care Asociatia Comunelor din Romania a cerut solutii la Guvern.

- Florin Cițu, pentru Bloomberg: Deficitul bugetar pentru anul acesta va fi revizuit la peste 4% Deficitul bugetar pentru anul acesta va fi revizuit de la 2,76%, cat a fost ținta asumata la inceputul anului, la peste 4%, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cițu, intr-un interviu acordat Bloomberg,…

- Presedintele Klaus Iohannis are, luni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban si ministrul Finantelor, Florin Citu, la Palatul Cotroceni, potrivit unor surse politice. Intalnirea are loc in contextul discutiilor din Guvern privind rectificarea bugetara. Premierul Ludovic Orban a declarat ca in cursul…

