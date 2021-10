Iohannis, semnal pentru schimbarea lui Cîțu?! Cum a comentat președintele incendiul de la Spitalul din Constanța Președintele Klaus Iohannis a avut, in urma cu puțin timp, o prima reacție la incendiul de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța care a luat 9 vieți. Reacția șefului statului vine dupa mai bine de trei ore de la producerea tragediei. In tot acest timp, premierul Florin Cițu a ales sa nu dea nicio […] The post Iohannis, semnal pentru schimbarea lui Cițu?! Cum a comentat președintele incendiul de la Spitalul din Constanța first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

