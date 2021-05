Iohannis se vrea jucător, dar nu-i iese Pe scena politica nu mai este loc. Nici USR daca ar face o trasnaie nu ar avea șanse sa-și aduca spectacolul mai in fața. Culisele și fosa orchestrei sunt pline pana la refuz. Liberalii au ocupat totul, pregatind capodopera „Congresul din septembrie”. Se lucreaza intens, se repeta replici ce trebuie sa ramana memorabile. Se fac […] The post Iohannis se vrea jucator, dar nu-i iese first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

