Iohannis se opune reducerii TVA: Bugetul nu-și permite o reducere Președintele Iohannis s-a poziționat impotriva reducerii de TVA, argumentand ca bugetul nu-și permite in acest moment o asemenea masura. Ieșirea publica a lui Iohannis vine ca urmare a raportului adoptat de Comisia de buget din Camera Deputaților a fost adoptat un raport care prevede scaderea taxei pe valoarea adaugata de la 19 la... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, de la Palatul Cotroceni, ca ”in acest moment bugetul nu-și permite o reducere pe TVA”, in contextul in care in Comisia de buget din Camera Deputaților a fost adoptat un raport care prevede scaderea taxei pe valoarea adaugata de la 19 la 16%.”PSD…

