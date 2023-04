Iohannis se implică personal: Rotația guvernamentală se va întâmpla. Complicat de ajuns la alegeri anticipate Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca rotația guvernamentala se va intampla și a apreciat ca nu exista o alternativa viabila la aceasta coaliție, iar organizarea de alegeri parlamentare anticipate este complicata. Klaus Iohannis a transmis ca se va implica personal ca rotativa PNL – PSD sa aiba loc. „Aceasta coaliție a aparut ca un […] The post Iohannis se implica personal: Rotația guvernamentala se va intampla. Complicat de ajuns la alegeri anticipate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

