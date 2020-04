Iohannis: Scolile, gradinitele, universitatile nu se mai deschid in acest an scolar! Mediile se inchid cu notele existente

Stiri pe aceeasi tema

- Scolile, gradinitele si universitatile nu se vor redeschide in acest an scolar. Anul scolar se va incheia conform programarii initiale, iar cursurile se vor relua abia in luna septembrie, a a nuntat presedintele Klaus Iohannis. Doar elevii claselor a 8-a, a 12-a si a 13-a, acolo unde e cazul, sunt singurii…

- Gradinițele, școlile, universitațile nu se vor mai redeschide in acest an școlar, a anunțat președintele Klaus Iohannis, dupa intalnirea de luni cu Guvernul. ”Epidemia nu s-a terminat. Aud de la mulți ca e cazul sa ne relaxam, ca epidemia va disparea. Nu e așa, din pacate. Ieri am avut peste 400 de…

- Presedintele Klaus Iohannis anuntat luni ca, pentru majoritatea elevilor, in acest an scolar gradinitele, scolile, universitatile nu se vor redeschide. Anul scolar se incheie pe 12 iunie, iar pana atunci vor continua formele de invatamant la distanta. Examenele nationale se vor organiza asa cum au fost…

- Declarații Iohannis : „Am finalizat o intalnire cu premierul Orban și mai mulți miniștri. Am evaluat cateva teme foarte importante Iata ce deciziile vom lua: Școlile O introducere. Acum, acitivtatea fizica e suspendata pe durata starii de urgența și am evaluat cum putem continua, avand in vedere ca…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, de la ora 15.00, la Palatul Cotroceni, cu ministrul Educatiei, despre planul pentru revenirea elevilor la scoala. Seful statului a anuntat, dupa o sedinta cu reprezentantii Guvernului, ca se lucreaza la un plan pentru activitatea scolilor."O activitate extrem…

- Presedintele Igor Dodon s-a adresat cu un mesaj catre popor luni, 16 martie, in contextul raspandirii coronavirusului. Seful statului a informat cetatenii ca Chisinaul s-a adresat partenerilor externi pentru ajutor, iar Romania, SUA si Rusia deja au raspuns pozitiv la apelul conducerii Republicii Moldova.

- CHIȘINAU, 10 mart – Sputnik. Președintele Igor Dodon a convocat de urgența Consiliul Suprem de Securitate (CSS), pentru a discuta despre masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului. Ședința CSS va avea loc miercuri dimineața, cu incepere de la ora 11:00. © AFP 2019 / ROB ENGELAARProcesul…

- CHIȘINAU, 4 mart – Sputnik. Guvernul a decis inchiderea tuturor școlilor și universitaților ca masura de urgența pentru stoparea raspandirii coronavirusului, relateaza Sputnik Italia. Masura, care va fi aplicata de maine, va ramane in vigoare cel puțin pana la jumatatea lunii martie și va…