- Presedintele Klaus Iohannis a transmis sambata, intr-un mesaj, urari de sanatate, pace si prosperitate tuturor romanilor care celebreaza sarbatoarea Sfintelor Pasti. „Invierea Domnului ne aduce impreuna pentru a ne bucura de triumful credintei asupra mortii si a suferintei. In aceste momente de intensa…

- Un grup de taximetriști ai firmei Confort Taxi (955) din Alba Iulia, s-a prezentat astazi la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, in urma unui apel la donare de sange. Sangele nu poate fi cumparat, nu poate fi produs și nu poate fi obținut decat prin bunavoința celui de langa noi. Donarea de sange și…

- Șapte polițiști locali din Municipiul Alba Iulia au decis sa iși ajute semenii, astfel au donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. „7 polițiști locali din Alba Iulia, printre care și o doamna, au donat sange, vineri, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba. Ii felicit pentru gestul lor, in…

