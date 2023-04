Iohannis s-a plimbat în luna martie de 2 milioane de euro. Costurile prezidențiale, secretizate Costurile pentru deplasarile externe ale presedintelui Klaus Iohannis in luna martie s-au ridicat la 10,385 milioane de lei, adica 2,1 milioane de euro, potrivit executiei bugetare publicate de Administratia Prezidentiala, scrie Europa Libera. Cat costa deplasarile externe ale lui Iohannis Suma platita pentru deplasarile externe din luna martie reprezinta mai mult de o treime din intregul buget alocat pentru 2023. Administratia Prezidentiala a platit 12,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,5 milioane de euro, pentru vizitele ofiale efectuate de seful statului de la inceputul anului… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

