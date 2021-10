Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca, incepand de luni, elevii vor intra in vacanta pentru o perioada de doua saptamani. ‘Este evident ca scolile sunt puternic afectate si prin elevii care sunt infectati (cu SARS-CoV-2), dar si prin personalul, profesorii, invatatorii care se imbolnavesc.…

