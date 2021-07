Stiri pe aceeasi tema

- "Zi istorica pentru istoria romanilor! Rosia Montana a fost inclusa in Patrimoniul Mondial UNESCO. Este victoria tuturor celor care, prin implicarea lor civica, au salvat una din cele mai de pret comori ale istoriei vechi a romanilor. Prin decizia de astazi, comunitatea locala primeste o sansa uriasa…

- Președintele Klaus Iohannis a salutat decizia prin care situl Roșia Montana a fost acceptat pe lista Patrimoniului Mondial al UNESCO. „Salut includerea peisajului cultural minier de la Roșia Montana in...

- USR PLUS sustine ca includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial UNESCO, decizie luata marti, reprezinta "o sansa uriasa" pentru comunitatea locala, pentru dezvoltarea si conservarea patrimoniului. "Zi istorica pentru istoria romanilor! Rosia Montana a fost inclusa in Patrimoniul…

- Patrimoniul UNESCO a aprobat marți candidatura sitului Rosia Montana pe lista obiectivelor protejate de institutie. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a reacționat in urma acestui fapt. „Salut includerea peisajului cultural minier de la Roșia Montana in patrimoniul umanitații! Prin eforturi conjugate…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, dupa includerea peisajului cultural minier de la Roșia Montana in patrimoniul UNESCO, ca “prin eforturi conjugate ale autoritaților și specialiștilor”, zona “trebuie sa devina un model de punere in valoare a patrimoniului prin dezvoltarea durabila a zonei”.

- Discutiile privind includerea sitului Rosia Montana in Patrimoniul Mondial, care urmau sa aiba loc duminica, la Fuzhou, China, unde este reunit Comitetul UNESCO, au fost reprogramate. Intalnirea a fost intrerupta de Tian Xuejun, vice-ministru chinez al Educatiei si presedinte al Comisiei Nationale Chineze…

- Poiectul VADUrabil furnizeaza o serie de raspunsuri si solutii, astfel incat comunitatea locala sa inceapa sa inteleaga intreg procesul si sa asigure dezvoltarea durabila a regiunii, bucurandu se in acelasi timp de frumusetea ei.Satul Vadu, alaturi de Corbu, este unul din punctele de intrare pe grindul…

- Comunicat de presa| Senatorul Sorin Ioan Bumb: Patrimoniul de la Roșia Montana trebuie sa fie protejat, permițand dezvoltarea economica a zonei Recent, s-a desfașurat la Senat o noua ședința a Comisiei parlamentare pentru relația cu UNESCO, dedicata analizarii dosarelor Romaniei aflate pe agenda celei…