Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a avut consultari cu premierul Viorica Dancila, context in care a subliniat ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul tarii si ca este necesar ca tensiunile interne sa inceteze imediat, solicitand cooperare institutionala loiala…

- „In cadrul discuțiilor, Președintele Klaus Iohannis a subliniat ca este obligatoriu ca politica externa a Romaniei sa se faca numai in interesul Romaniei și ca este necesar ca tensiunile interne pe teme de politica externa sa inceteze imediat, pentru ca țara noastra sa ramana un actor credibil in relația…

- Razboiul Dancila-Iohannis ia amploare! Mai exact, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este chemat la Palatul Cotroceni, marti, de catre presedintele Klaus Iohannis, pentru a-i da explicatii dupa ce Romania, alaturi de Ungaria si Cehia, a blocat o initiativa a Uniunii Europene lansata de Franta si…

- La mijlocul lunii martie, presedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului pentru reexaminare Legea pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si compeltarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si…

- Curtea Constitutionala dezbate joi sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarea Legii de functionare a Agentiei Nationale de Intergritate (ANI), act normativ care prevede ca interdictiile aplicate senatorilor si deputatilor descoperiti de ANI in conflict de interese in perioada 2007 –…

- Ambasada Romaniei in Siria, legatura din Uniunea Europena si regimul Assad. Diplomații romani au ramas pe baricade in Siria, țara care se afla in razboi de peste șapte ani. Ambasada Romaniei de la Damasc este printre puținele reprezentante diplomatice complet funcționale din aceasta țara si singura…

- Romania reacționeaza dupa atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei dupa acuzațiile de folosire a armelor chimice impotriva civililor in suburbiile Damascului controlate pana acum cateva zile de rebelii care lupta impotriva Regimului lui Bashar al al-Assad.SONDAJ…

- "Sunt jucatori noi interesați de piața RCA din Romania. Vom avea probabil, cred ca pana la jumatatea anului in curs, inca un jucator de talie mare ce va intra pe piața romaneasca. Este un jucator ce va veni din Statele Unite ale Americii, probabil prin intermediul unei sucursale", a declarat miercuri…