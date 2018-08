Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis sustine din nou ca interventia jandarmilor de la mitingul de vineri a fost nejustificat de violenta.Declaratii Iohannis: Romania tranverseaza o stare de criza grava. Atitudinea civila a fost pedepsita prin gaze lacrimogene.Multi oameni din diaspora…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a spus marti, referitor la mitingul romanilor din strainatate anuntat pe 10 august in Piata Victoriei, ca acesta este o chestiune normala, dar ar trebui sa fie mai bine facuta organizarea unor astfel de manifestatii, deoarece pot duce la "perturbarea traficului…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, saluta angajamentul ferm al Statelor Unite ale Americii pentru securitatea si apararea europeana, reflectat in bugetul alocat Apararii, aprobat recent de catre Congresul SUA. Bugetul prevede o majorare importanta a cheltuielilor destinate Initiativei de Descurajare…

- "Dragi sobo, ne vedem la Girafa: in aceasta seara si in toate serile in care va fi nevoie. Se anunta o vara incarcata si fierbinte (daca nu ne-am topit la minus 15 grade, nu vom ingheta la plus 30). In clipa de fata, si noi, si ei stam sub presiunea aceleiasi coordonate: Timpul. Iar, din aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat sambata, la mitingul PSD-ALDE, ca nu mai poate fi acceptat ca in Romania sa fie organizate alegeri libere si cineva "cu geaca rosie", participand la mitinguri ilegale, sa confiste votul romanilor. "Dragi romani din toata tara, dragi bucuresteni,…

- Industria apararii este esentiala pentru lumea in care traim si cresterea cheltuielilor in domeniu este pe val. Statele NATO trebuie sa isi modernizeze capacitatile militare si sa le aduca la un nivel cat mai ridicat, iar in interiorul UE se discuta despre intarirea securitatii. Prin urmare, statele…

- CUPRINS Cum arata viața de zi cu zi a Elenei Udrea Ce a discutat cu guvernanții din Costa Rica! Ce generali din SRI ataca. Și ce observație are Elena Udrea la adresa lui Traian Basescu: "Ar fi facut enorm daca ar fi fost capabil de negociere!" Explica de ce nu s-a refugiat in Panama, "unde sunt legile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la uzina Automobile Dacia de la Pitesti, ca este nevoie de un plan coerent pentru infrastructura si punerea acestuia in aplicare, 15 km dati in folosinta intr-un an si jumatate fiind ridicol de putin. "Va invit pe dvs sa va indreptati atentia…