Iohannis: Românii nu trebuie să trăiască cu teama că mâine se schimbă sistemul de impozitare şi dintr-o dată trebuie să plătească mai mult „Discutii evident sunt si este usor de inteles de ce sunt aceste discutii, in conditiile in care bugetul de stat trebuie sa fie in posibilitatea de a finanta toate subventiile care au fost decise de exemplu in sectorul energetic. E nevoie, de cealalta parte, de venituri si toata lumea cauta venituri in plus, insa la acest moment nu exista o decizie la nivelul coalitiei pentru a schimba sistemul de impozitare si nu cred ca se va intampla foarte curand, dar nu este, dupa parerea mea gresit sa fie luate in discutii diferite variante posibile. Romanii nu trebuie sa traiasca cu teama ca maine se schimba… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- ​Guvernul a aprobat retragerea Romaniei din cele doua banci cu capital rusesc, Banca Internationala de Cooperare Economica si Banca Internationala de Investitii, a anuntat miercuri ministrul de Finante, Adrian Caciu, spunand ca romanii nu au de ce sa se teama.

- Sase din zece romani (58%) considera ca reducerea consumului este cea mai la indemana solutie pentru a combate dificultatile financiare generate de inflatie, arata rezultatele unui studiu de piata, publicat ieri si preluat de Agerpres. In luna aprilie a acestui an, rata inflatiei a atins un nivel record…

- Romanii nu vor avea taxe noi anul acesta. Premierul Ciuca: Nu se va schimba sistemul fiscal in 2022 Romanii nu vor avea taxe noi anul acesta. Premierul Ciuca: Nu se va schimba sistemul fiscal in 2022 Premierul Nicolae Ciuca a precizat in cursul zilei de miercuri, 18 mai, faptul ca anul acesta nu se…

- Cardurile saraciei vor ajunge in anumite zone ale țarii abia in iulie The post Guvernul aproba voucherele de 250 lei pentru romanii cu venituri mici: 3 miliarde de carduri – Cand vor ajunge la beneficiari appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Guvernul aproba voucherele de 250 lei…

- Guvernul pregatește ajutoare pentru romanii cu venituri mai mici de 600 de lei și pentru elevii care provin din familii sarace. Elevii vor primi 150 de lei, timp de 7 luni. Iar familiile cu venituri reduse vor primi de la stat aproximativ 250 de lei, o data la 2 luni. Guvernul pregatește pentru elevi vouchere…