- Președintele Klaus Iohannis a avut joi o convorbire telefonica cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Romania va acorda ajutor umanitar Ucrainei, impreuna cu partenerii din NATO și UE, a anunțat Iohannis.

- "Condamnam cu fermitate atacul la adresa Ucrainei comis de Federația Rusa și ne exprimam solidaritatea cu toți cetațenii din statul vecin.Aceasta incalcare a dreptului internațional reprezinta un precedent periculos pentru comunitatea internaționala și un risc pentru pacea de pe continentul nostru.Romania…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a condamnat atacul Rusiei in Ucraina și spune ca Romania este pregatita sa ofere asistența umanitara și sa gestioneze aceasta criza impreuna cu aliații noștri din NATO și Uniunea Europeana.

- Klaus Iohannis se afla la Bruxelles, unde participa la reuniunea informala a Consiliului European pe tema ultimelor evolutii privind situatia de securitate de la granitele Ucrainei. Iohannis ii transmite Rusiei ca Romania și colegele din NATO și UE sunt gata sa reacționeze, in cazul unui atac. ”O intalnire…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi si vineri, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European pe tema ultimelor evolutii privind situatia de securitate de la granitele Ucrainei si la cel de-al VI-lea Summit Uniunea Europeana – Uniunea Africana. Joi, seful statului va lua parte…

- Tudorel Toader, fost ministru al Justitiei in Regimul PSD-Dragnea, isi manifesta satisfactia ca judecatorul Cristi Danilet a fost exclus din magistratura sustinand ca acesta este un „comediant in Justitie”. „L-am avut student. Danilet a devenit comediant in Justitie, el este cel mai activ politician…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, in cadrul reuniunii Consiliului European, preocuparea fata de nivelul ridicat al preturilor la energie si a reamintit importanta gazului si a energiei nucleare pentru Romania. Cat despre tensiunile de la granitele Ucrainei, seful statului s-a pronuntat pentru…