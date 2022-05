Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, 30 mai, la Bruxelles, ca in discuțiile care vor avea loc marți la Consiliul European, privind pachetul de sancțiuni aplicat Rusiei, trebuie gasite solutii pentru ca Uniunea Europeana sa nu mai depinda de hidrocarburile rusești, dar a precizat ca preturile…

- Reuniti la un summit la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE vor discuta un compromis elaborat luni dimineata si care ar permite adoptarea celui de-al saselea pachet de sanctiuni europene impotriva Rusiei. Ideea acestui compromis este ca sefii de stat si de guvern sa convina in principiu…

- Ambasadorii UE ar putea discuta duminica despre noul pachet revizuit de sanctiuni pentru Rusia, iar liderii blocului comunitar urmeaza sa se intalneasca luni la Bruxelles. In centrul discutiilor se afla petrolul, scrie Bloomberg.

- Romania sustine un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, a afirmat, luni, Bogdan Aurescu, inainte de reuniunea ministrilor de Externe din statele membre UE, care se desfasoara la Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei va fi prezentat de UE: Ce masuri ia in considerare Bruxelles-ul Al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei va fi prezentat de UE: Ce masuri ia in considerare Bruxelles-ul Un al saselea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, care ar include ”o anumita…

- Presedintele Klaus Iohannis susține ca in Romania nu va exista „o problema semnificativa” in ceea ce priveste deficitul alimentar, mentionand insa ca, in contextul razboiului din Ucraina, pe plan mondial pot sa apara probleme in aprovizionare. Iohannis a fost intrebat, joi seara, la Bruxelles, ce va…

- Președintele Klaus Iohannis a subliniat joi, intr-o conferința de presa la finalul summitului Consiliului European, ca sancțiunile impuse de statele vestice impotriva Rusiei, pentru agresiunea impotriva Ucrainei, ar putea produce efecte pe prețul alimentelor, dar Romania nu se afla la risc de o posibila…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la o reuniune de coordonare, in format videoconferinta, organizata de presedintele Consiliului European, Charles Michel, in pregatirea reuniunii Consiliului European de la Bruxelles, din 24 si 25 martie, la care va participa si