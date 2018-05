Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Fortelor Terestre, in care subliniaza ca Romania este o tara democratica si moderna, care are nevoie de o armata puternica, pentru a-si intari profilul in NATO si Uniunea Europeana. "Sarbatorirea Zilei Fortelor Terestre,…

- Perceptia Romaniei in Uniunea Europeana este, in mare masura, corecta, insa exista si stiri false care duc la o imagine negativa a tarii noastre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni nu stie…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca lucrul cel mai important este schimbarea de mentalitate a celor care ofera educatie si a celor care inlesnesc educatia, iar finantarea nu este aspectul principal. Iohannis a raspuns astfel unei intrebari care i-a fost adresata in cadrul dezbaterii "Romania…

- Desi trecem printr-o perioada importanta de crestere, atat la nivelul PIB-ului, cat si la nivelul companiilor din Romania, revenirea econo­miei nu este pe masura potentialului si pe masura asteptarilor, in special din cauza dinamicii investitiilor publice, a declarat Alexandru Reff, country managing…

- Astazi, 26 februarie 2018, a fost luata decizia anularii a aproximativ 4 din cele 1200 de trenuri CFR Calatori care circula zilnic in Romania. Masura are ca scop eliberarea liniilor in vederea facilitarii interventiilor cu utilaje si pluguri de zapada si evitarea unor situatii nedorite pentru pasageri.Traficul…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Koveși . Știrea a fost preluata in scurt timp și de marile publicații din toata lumea. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine demersul Companiei Nationale de Transporturi Aeriene TAROM de a dezvolta propria flota, prin inchirierea sau cumpararea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737, in acest an.Conform unui comunicat al asociatiei, masura de a mari…

