- "Roadele agriculturii necesita timp și condiții bune de producție, dar și de valorificare. Fara masuri strategice urgente, nu vom putea echilibra balanța comerciala a produselor agroalimentare, care inregistreaza deja un deficit de, atenție, 1 miliard de euro. Știm cu toții ca exportul masiv de produse…

- A fi patriot inseamna "sa ai tricolorul in suflet, nu doar culoarea galben" pe care o are Klaus Iohannis, a declarat, sambata, presedintele PSD, Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidentiale. "Avem nevoie de un presedinte care sa ne reprezinte cu demnitate in institutiile europene, un presedinte…

- Dan Barna incearca sa nu se arate prea tare deranjat de modul in care jurnaliștii de la Rise Project au prezentat, in cadrul articolului “Adevarul despre Dan Barna” activitatea sa in domeniul fondurilor europene, unde a activat drept consultant in diferite proiecte derulate de…

- Autor: Octavian ANDRONIC Un veritabil maraton a susținut Petre Daea la final de mandat la carma Ministerului Agriculturii. Timp de trei ore jurnaliștii prezenți au ascultat rabdatori bilanțul la 34 de luni de serviciu, in care Petre Daea a marcat cu rigurozitate realizarile și performanțele obținute,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila s-a aflat, sambata, la Alba, ea raspunzand acuzatiilor aduse de contracandidatul sau, Klaus Iohannis. In cadrul conferintei de presa, sefa Executivului a raspuns acuzatiilor presedintelui conform carora Guvernul PSD este "catastrofa". Dancila a spus ca nu inseamna "catastrofa"…

- Alocarea fondurilor nerambursabile in urmatoarea perioada de programare trebuie sa fie orientata in special spre stimularea creșterii economice și spre crearea de valoare adaugata in economie. Acest deziderat poate fi indeplinit prin realizarea unor documente programatice care sa țina cont de nevoile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a cerut luni Guvernului sa accelereze toate procedurile pentru absorbtia de fonduri europene, subliniind ca in caz contrar Romania risca sa piarda 10 miliarde de euro la care are dreptul in cadrul exercitiului financiar 2014 - 2020. "Tragem un semnal de…