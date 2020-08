Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a raspuns invitației organizatorilor evenimentului comemorativ anual de la Muzeul de stat Auschwitz-Birkenau de a transmite un mesaj cu ocazia Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor. Va redam in continuare mesajul transmis duminica:Cu…

- Președintele Klaus Iohannis arata intr-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Europei ca traim ”un moment care ne testeaza rezistența, unitatea și umanitatea” in cea mai dificila perioada pentru continent dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. Iohannis arata ca Romania și-a manifestat solidaritatea prin…