Anunțul președintelui Romania poate deveni un adevarat furnizor de securitate energetica in Europa Centrala si de Sud-Est, a evidentiat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis, miercuri, participanților la cea de-a V-a Reuniune Ministeriala a Parteneriatului pentru cooperare transatlantica in domeniul energiei si schimbarilor climatice (P-TECC), care are loc la Palatul Parlamentului, noteaza Agerpres . „Romania are multe oportunitati valoroase, iar sectorul energetic are un potential imens: Romania este a treia tara ca independenta energetica din UE si de aceea putem deveni un adevarat…