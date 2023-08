Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța un nou val de canicula și temperaturi sufocante in țara noastra, existand posibilitatea ca luna iulie sa devina cea mai calduroasa din ultimii 120 de ani. Meteorologii vorbesc despre un al doilea val de canicula in zona țarii noastre, dupa ce toata Europa de Sud și Sud-Est a experimentat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, la inaugurarea podului suspendat peste Dunare de la Braila, cel mai mare pod suspendat construit vreodata in Romania, al treilea ca dimensiune din Europa si ultimul pod peste Dunare inainte de varsarea in Marea Neagra, ca partidele politice trebuie sa colaboreze…

- OMV Petrom a semnat un acord pentru achizitionarea mai multor proiecte pentru constructia de parcuri fotovoltaice in judetul Teleorman, cu o putere instalata de aproximativ 710 MW, conform unui raport remis joi, 29 iunie, Bursei de Valori Bucuresti.Proiectele sunt dezvoltate de compania daneza…

- Fostul ministru al Energiei, Virgil Popescu, susține ca Romania va exploata gazele din Marea Neagra, astfel țara noastra va avea surplus de gaze naturale, dublandu-si productia cu mult peste necesarul actual al consumului intern, devenind un furnizor de securitate energetica regionala. Redam anunțul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca orice propunere pentru un proiect suplimentar de transport de gaze in Europa de Sud-Est si Balcani este binevenita, avand in vedere ca disponibilitatea gazelor va continua sa fie o provocare in viitorul apropiat. Oficialul mai anunta ca Romania va continua…

- Intr-o intervenție la postul de radio RFI, senatorul Virgil Guran, președintele PNL Dambovița, a punctat din direcțiile strategiei de negociere a liberalilor, pentru rocada premierilor- rotativa cum este mai cunoscuta publicului, programata pentru sfarșitul lunii. A susținut șeful liberalilor dambovițeni…

- Vasile Țopa, rectorul Universitații Tehnice din Cluj Napoca, vorbește intr-un interviu despre prezența sa la primul Forum European de Inovare din Sillicon Valley (SUA) și o serie de proiecte care pot plasa Romania pe un loc de cinste in unul dintre cele mai dinamice domenii: Inteligența Artificiala.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marti, cu prilejul Zilei Europei, ca aceasta aniversare ne gaseste in acest an intr-un moment de profunda schimbare la nivel global iar consecintele razboiului Federatiei Ruse impotriva Ucrainei s-au multiplicat. Seful statului arfata ca solutiile europene pentru…