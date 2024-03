Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au anunțat miercuri, 7 februarie, ca au primit și luat act de scrisoarea presedintelui Iohannis prin care Parlamentul este informat ca șeful statului a aprobat ca forta de reactie a NATO sa poata intra, stationa sau tranzita Romania in…

- In scrisoarea pe care Klaus Iohannis a trimis-o Camerei Deputaților și Senatului, președintele invoca “apariția intempestiva a premiselor pentru declanșarea unei crize majore de securitate, cu implicații asupra independenței și suveranitații naționale a Romaniei”. Astfel, Consiliul NATO poate lua decizia…

- Europarlamentarul Traian Basescu, fost președinte al Romaniei, nu credere in scenariul demisiei lui Klaus Iohannis pentru a prelua din vara anului 2024 funcția de președinte al Consiliului European.„E un bluf! Uitați-va in primul rand la declarația lui Michel (n.r. Charles Michel), care a anunțat…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European care ar putea reveni Romaniei, seful Executivului precizand ca este o sansa reala, pentru ca avem un culoar bun, iar Iohannis ar putea prelua aceasta pozitie in luna mai. Premierul…

- Intrebat de catre jurnaliști daca Iohannis are vreo șansa sa ajunga in fruntea Consiliului European, Marcel Ciolacu a susținut ca, de fapt, „șansa reala” este a Romaniei.„Parerea mea este ca are o șansa reala Romania, nu președintele Klaus Iohannis pentru Consiliul European și chiar avem un culoar foarte…