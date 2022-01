Stiri pe aceeasi tema

- Președintele a decorat, marți seara, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni mai mulți voluntari din echipele de prim ajutor in situații de urgența. „Ați fost un sprijin important pentru cadrele medicale care se lupta zilnic pentru a salva vieți intr-una din cele mai grave crize din istorie”,…

- In discursul sau, șeful statului a transmis compasiunea sa familiilor indoliate ca urmare a faptul ca au pierdut pe cineva drag din cauza imbolnavirii cu COVID-19 și a facut un nou apel la vaccinare, ca singura cale de a evita un nou val de infectare și decese. In cadrul unui eveniment organizat miercuri…

- Klaus Iohannis a oferit o recepție, la Palatul Cotroceni, in fața unor oaspeți de seama! Președintele a spus ca este nevoie de unitate a intregului popor, mai ales in fața valului pandemic. ”La 1 decembrie simțim aceeași emoție indiferent de locul in care ne aflam. Un ideal visat de generații…

- In cadrul unui eveniment organizat miercuri dimineața, Klaus Iohannis a afirmat ca „ziua de 1 Decembrie este acel moment din an cand ne luam ragazul de a ne gandi mai mult la importanta identitatii noastre nationale, la valorile si aspiratiile pe care le impartasim”. Seful statului a decorat mai multe…

- Polonia va trimite o misiune medicala in Romania, tinand cont de situatia foarte dificila din aceasta tara, a anuntat premierul Mateusz Morawiecki, informeaza luni thenews.pl. ”Ca urmare a situatiei extrem de dificile din Romania cauzate de COVID-19, am decis sa trimitem o misiune medicala in Romania”,…

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a declarat, vineri la Bruxelles ca Romania are nevoie cat mai repede de un guvern stabil pentru a rezolva atat criza politica, cat si cea sanitara. Seful statului a lansat un nou atac la adresa USR, despre care a spus ca sunt cei care au provocat situatia in care…

- Vacanța timp de 2 saptamani incepand de luni pentru toți elevii, a anunțat președintele Klaus Iohannis la finalul unei ședințe care a avut loc la Palatul Cotroceni. Declarația integrala: „Tocmai s-a incheiat o ședința pe care am convocat-o de ieri deja, o ședința la care au participat premierul, miniștrii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe secretarul Apararii al Statelor Unite ale Americii, Lloyd J. Austin, aflat in vizita oficiala in Romania, conform Mediafax.ro. Potrivit Administrației Prezidențiale, in cadrul intrevederii au fost abordate…