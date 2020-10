Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guvern din tarile Uniunii Europene discuta astazi la Bruxelles, in a doua zi a reuniunii Consiliului European, despre valorificarea intregului potential al pietei unice, crearea unei politici industriale ambitioase si fructificarea oportunitatilor oferite de cele mai recente evolutii…

- Comisarii sustin ca o solutie pentru redresarea crizei este acordarea unei atentii deosebite sectorului mass-media. Scaderea dramatica a veniturilor din acest sector, care e de aproape 80% in mai multe tari, pune in pericol democratia, mai spun ei. "Valorile care definesc Uniunea noastra –…

- Sedinta de lucru a presedintelui Klaus Iohannis cu echipa guvernamentala Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anunțat astazi ca actele legislative necesare pentru aplicarea Planului Național de Redresare Economica sunt în stadiu foarte avansat la guvern. Seful…

- Cele mai mici preturi la carne din Uniunea Europeana (UE) in anul 2019 se inregistrau in Romania, cu 37,3% sub media UE, arata datele publicate marti de Eurostat. In ceea ce priveste Romania, situatia din 2019 este identica cu cea inregistrata in anul 2018. Alte state membre cu preturi scazute la carne…

- Mai mult de jumatate dintre copii considera ca utilizarea excesiva a tehnologiei un risc major intampinat in pandemie, potrivit unui studiu realizat de Salvați Copiii. Alte riscuri sunt informațiile false și bullying-ul online, anunța MEDIAFAX.Un studiu realizat de Salvați Copiii pe un eșantion…

- Studiul, intitulat "Voices of Central and Eastern Europe", prezinta perceptiile cetatenilor fata de democratie si guvernare in 10 tari ale Uniunii Europene. Unul dintre capitolele acestui studiu ofera o imagine de ansamblu asupra factorilor din spatele gandirii despre conspiratii si dezinformare, iar…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Bruxelles, ca nu s-a ajuns la un acord in ceea ce priveste bugetul multianual al Uniunii Europene si planul de relansare economica, duminica fiind ziua deciziva in acest sens. In ceea ce priveste Romania, Iohannis a apreciat ca lucrurile s-au negociat bine…

