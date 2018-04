Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi o alocuțiune in cadrul seminarului „Redefinirea contextului de securitate in Europa de Sud-Est – o abordare de la București”. Iata ce a spus președintele, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale: „Tema propusa de CEPA pentru aceasta dezbatere…

- Una peste alta, in momentul de fata, tabloul economiei romanesti pare sumbru. Cum si de ce arata asa economia Romaniei, care sunt punctele forte, dar si pericolele la care suntem expusi si ce ar trebui sa faca autoritatile pentru a nu ajunge intr-o noua criza economica? Am discutat cu profesorul de…

- Luna martie a adus fenomene rare si o vreme la extreme. Si asa pare sa se si incheie. Dupa nameti si viscol, caldura topeste rapid zapada si sapa adanc in asfalt. Gropi uriase sunt ascunse sub balti in marile orase. In timp ce in satele in care apa a miscat la propriu pamantul, casele au inceput sa…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit cu pasiune in fața oamenilor de afaceri din Romania despre implicarea acestora in viitorul Romaniei. Mesajul liderului de la Cotroceni este unul foarte clar și cere un proiect care sa aiba ca scop prosperitatea economica, avand in vedere susținerea pe care sectorul…

- Membrii Consiliului Național al Federației SANITAS din Romania, reuniți in ședința extraordinara, au luat act de acumularea din ce in ce mai rapida a nemulțumirilor angajaților din sanatate și asistența sociala, legate de discriminarile salariale practicate de actuala guvernare. Aceștia au analizat…

- Un distrugator american va sosi la sfarsitul acestei saptamani in Portul Constanta si va ramane trei zile, perioada in care comandantul navei se va intalni cu reprezentantii autoritatilor locale si cu cei ai Comandamentului Flotei.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, distrugatorul american…

- Comisarul european Corina Cretu recomanda o reforma administrativa profunda Comisarul european Corina Cretu a recomandat, astazi, autoritatilor române o reforma administrativa profunda, care sa îmbunatateasca atragerea de fonduri europene. Si presedintele BNR, Mugur…

- Romania a importat, in primele 11 luni din 2017, o cantitate de titei de 7,03 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 229.900 tep (3,4%) mai mare fata de cea importata in aceeasi perioada din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia de titei…