Iohannis: România are potential în domeniul energiei Iohannis: Romania are potential in domeniul energiei Foto: Sorin Cealera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - "Agenda globala" - Realizator: Pavel Ionescu - Reporter: Sorin Cealera

Realizator: România are potențialul de a deveni un jucator important și un hub european în domeniul energiei, considera Președintele Klaus Iohannis. El susține ca obiectivul energetic nuclear al României este în primul rând unul strategic, de asigurare a securitații energetice pe plan național și regional. Declarațiile au fost facute cu ocazia vizitei la Centrala… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la ceremonia de aniversare a 25 de ani de la punerea in functiune a Unitatii 1 de la Centrala Nuclearoelectrica de la Cernavoda. In alocuțiune, președintele a transmis ca obiectivul energetic nuclear al Romaniei este de a asigura securitatea energetica…

- CEO-ul Nuclearelectrica Cosmin Ghița declara, intr-un interviu pentru Curentul, ca ponderea energiei din surse nucleare va crește de la 18% la 33% ajutand la tranziția catre o economie fara emisii de carbon. Acesta spune ca punerea in functiune a Unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda va avea loc in 2031.

- Pe 17 iunie 1910, pe campul de la Cotroceni, Aurel Vlaicu isi implinea visul, zburand pentru prima data cu Vlaicu I, aeroplanul realizat chiar de el. Romania devenea atunci a treia tara din lume, dupa Statele Unite ale Americii si Franta, pe teritoriul careia s-a zburat cu un aparat original, inventat,…

- Energia nucleara este in aceasta dimineața principala sursa de producție in Romania, arata datele privind starea sistemului energetic național prezentate in timp real pe site-ul Transelectrica. Astfel, Centrala Nucleara de la Cernavoda asigura o treime din producția naționala de energie, urmeaza energia…

- Companiile care activeaza pe piața industriei nucleare din Romania pot contribui cu pana la 40% din contractul de inginerie, procrare, construcții și punere in funcțiune a unitaților 3 și 4 de la centrala atomoelectrica de la Cernavoda, susține Lucian Rusu, președintele Forumului Atomic Roman – ROMATOM.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea pentru ratificarea acordului dintre Romania si Statele Unite privind cooperarea in domeniul proiectelor nuclearo-energetice de la Cernavoda si in sectorul energiei nucleare civile din Romania, informeaza Administratia Prezidentiala.

- IMPRESIONANT și, totdata, ONORANT: 8 voluntari din Spania, Brazilia, Croația, Lituania, Statele Unite ale Americii, Franța, Belgia și Romania vin la Muzeul ASTRA sa restaureze 22 de obiecte de patrimoniu, pe suport piele-blana și pe suport textil din colecția Muzeului ASTRA!

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. Prima secția de votare deschisa la alegerile parlamentare anticipate a fost cea din Japonia, iar primii alegatori și-au exercitat votul cand in Moldova era ora 01:00. © Sputnik / Mihai CarausJaponia este prima țara unde s-au deschis secțiile de vot: Cine sunt primii alegatoriEste…