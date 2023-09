Stiri pe aceeasi tema

- Romania a oferit ruta principala pentru exportul cerealelor ucrainene, iar de la inceperea razboiului, aproape 25 de milioane de tone de cereale din Ucraina au fost exportate prin Romania, a afirmat, miercuri presedintele Klaus Iohannis.

- „Romania ofera o ruta principala de export pentru cerealele ucrainene, de cand a inceput razboiul au trecut pe la noi aproape 25 de milioane de tone, au fost exportate prin Romania, din Ucraina. Este de departe cea mai importanta ruta de export”, a spus presedintele.„Am reusit sa schimbam lucrurile…

- Romania a cerut Comisiei Europene un sprijin pentru fermieri de 30 euro/tona pentru exportul cerealelor Romania a cerut Comisiei Europene un sprijin pentru fermieri de 30 euro/tona pentru exportul cerealelor Comisiei Europene i-a fost solicitat, din partea Romaniei, prelungirea restricțiilor pentru…

- Criza cerealelor ucrainene este un subiect complicat.Opinia a fost exprimata de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, care a adaugat ca autoritațile moldovenești incearca sa impace interesele agricultorilor, dar și sa asigure acest tranzit de cereale. ”Este un subiect complicat. Incercam sa gasim…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, declara ca eventuala prelungire a restrictiilor privind importurile de cereale din Ucraina, ceruta de cinci state vecine din cadrul Uniunii Europene, inclusiv de Romania, ar fi "inacceptabila".

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Acordul privind exporturile de cereale ucrainene, incheiat de Rusia și Ucraina sub patronajul Turciei și al ONU, care expira la miezul nopții de luni este ”de facto terminat”, a anunțat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, dand asigurari ca Rusia va fi gata sa revina asupra deciziei sale…

- Suntem in ziua 480 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Președintele sud-african i-a transmis lui Vladimir Putin ca vrea „ca acest razboi sa se incheie”, in timp ce liderul de la Kremlin și-a reiterat pozitia conform careia Ucraina si aliatii sai occidentali au declansat conflictul…