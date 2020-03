Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca riscul unei pandemii de coronavirus ramane ridicat si a subliniat ca este necesar ca statele sa-si coordoneze masurile.

De asemenea, seful statului a facut apel la romani sa respecte cu strictete masurile luate de Guvern.



"In ultimele zile, situatia privind infectiile cu coronavirus a cunoscut o schimbare negativa semnificativa, in special la nivel european, si am vazut cu totii decizia fara precedent luata de Italia. Trebuie sa fim realisti, riscul unei pandemii ramane ridicat, iar combaterea coronavirusului…