Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca rezultatele testelor PISA trebuie sa ingrijoreze, mentionand ca educatia are nevoie de o reforma profunda si de aceea a initiat proiectul 'Romania educata', iar "o condamnare pausala asa cum au incercat unii si altii nu ajuta pe nimeni".



"Este un lucru extrem de important sa discutam de educatie, probabil si in lumina celui mai recent studiu PISA, in care Romania a dovedit ca nu a facut progrese, dimpotriva, s-au inregistrat in anumite domenii regrese. Aceste chestiuni pentru mine si pentru echipa mea nu sunt noi. Eu am constat,…