IOHANNIS, revoltat de scandalurile din ultimele zile: ”E inadmisibil”

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o conferinta de presa miercuri la Palatul Cotroceni, de la ora 18.00, transmite Administratia Prezidentiala. Seful statului are o intrevedere cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul Justitiei Catalin Predoiu, iar tema principala este corectarea legilor justitiei.

- Klaus Iohannis a vorbit, la Palatul Cotroceni, despre noile scandaluri provocate, inițial, de USR-PLUS la Primaria Sectorului 1, apoi extinse de PSD și PNL in alte primarii din București și țara. Președintele a adus in discuție ”politicieni retrograzi” care recurg la astfel de practici.”Este…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a calificat joi drept "fireasca" discutia pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis, aratand ca seful statului este preocupat de situatia in care se afla Bucurestiul. "Am fost la Palatul Cotroceni. Comunicatul pe care…

- Premierul Ludovic Orban și Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS la Primaria Capitalei s-au intalnit, joi dimineața, la Palatul Cotroceni, cu președintele Klaus Iohannis. Președintele și candidatul dreptei au discutat despre problemele din București și despre rezolvarea acestora.…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, si premierul Ludovic Orban au avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu presedintele Klaus Iohannis. ''Administratia Prezidentiala confirma ca presedintele Romaniei, preocupat fiind de problemele cu care se confrunta…

- laus Iohannis a declarat, miercuri seara, la Palatul Cotroceni, ca este de acord ca romanii sa iasa in strada sa protesteze, in ciuda legilor care interzic astfel de manifestații. Președintele a precizat ca manifestațiile trebuie sa respecte normele sanitare, pentru a se evita raspandirea coronavirusului.…