- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca economia Romaniei isi revine, dar "finantele publice au ramas putin in urma". "Revenirea in 'V' este o realitate, este demonstrata de toate statisticile si este un lucru extrem de imbucurator pentru noi. Insa, despre ce vorbim aici, cand avem deficit.…

- Lucian Bode, președintele PNL Salaj și ministru al Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, a participat, alaturi de premierul Ludovic Orban, viceprim-ministrul Raluca Turcan, ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu,…

- Parlamentarii din comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament au votat, miercuri, pentru majorarea pensiilor cu 40%. Au fost 20 de voturi pentru. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat ca "daca s-ar aplica tot ce au votat ei, ar costa peste 6% din PIB. E evident ca acești bani nu exista".…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca ar putea fi permise manifestatiile, cu numar limitat de persoane si cu respectarea masurilor sanitare, noteaza Agerpres."Va spun ca m-am gandit sa permitem manifestatiile, in anumite conditii. Sigur, reglementate, cu masca, numar limitat de persoane, ca am…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Incepand din 2016, are loc un adevarat razboi nedeclarat intre marile companii aeronautice ale lumii, care se desfașoara practic in spațiul romanesc. Iar ceea ce este mai ciudat sau de-a dreptul exploziv este ca infruntarea are loc, practic, in interiorul statelor NATO.…

- Cel putin 100 de oameni ar fi blocati sub daramaturile unei cladiri cu cinci etaje care s-a prabusit luni intr-un oras din vestul Indiei, a declarat un parlamentar citat de Reuters, conform news.ro.Nu toti cei circa 200 de locatari ai cladirii din Mahad, oras aflat la circa 165 de kilometri…