- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, anuntand ca nu mai are nicio cale de atac asupra Legii 304 privind organizarea judiciara si ca este obligat prin Constitutie sa o promulge. Seful statului a tinut sa precizeze ca acest lucru nu inseamna ca parcursul acestei…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, la sfarșitul saptamanii trecute, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii administratiei publice locale 215/2001 si pentru abrogarea art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Prin decizia de vineri, care a venit in urma epuizarii tuturor cailor de atac, șeful statului este scos din procedura…

- Doar 166 de senatori si deputati au votat pentru motiune. "Batalia continua! Sfarsitul lui Dragnea e aproape!", a spus, zambitor, Orban, in timp ce se indrepta catre protestatarii adunati in apropierea cladirii Parlamentului. Seful PNL a adaugat ca rolul opozitiei in acest moment este este sa apere…

- Legi importante sunt schimbate prea des, iar schimbarile nu sunt intotdeauna binevenite, a declarat miercuri presedintele Klaus Iohannis, la Bookfest. Seful statului s-a referit la situatia Pilonului II de pensii, criticand in termeni duri ideea ministrului Muncii ca Pilonul II de pensii sa devina optional.…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind aprobarea OUG nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din OUG nr. 22/2009 referitoare la infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), considerand ca…

- Președintele Klaus Iohannis cere Parlamentului reexaminarea modificarilor aduse legii de organizare și funcționare a televiziunii și radioului public, informeaza Administrația Prezidențiala. Modificarile vizeaza alegerea membrilor consiliilor de administrație cu votul majoritații parlamentarilor prezenți.

- PSD, reacție dura la solicitarea lui Iohannis privind demisia premirului: ”Ce parere ati avea daca astazi doamna Dancila i-ar cere si ea demisia domnului presedinte si i-ar retrage increderea?”a declarat deputatul PSD Eugen Nicolicea, pentru Agerpres, vineri, el aratand ca seful statului nu are printre…