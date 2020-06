Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, duminica, la celebrarea a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania si SUA, ca efortul pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic al celor doua tari este "extrem de important si prioritar". "Astazi, mai mult ca oricand,…

- Romania si SUA au stiut sa dea masura soliditatii si solidaritatii in relatia bilaterala, acordandu-si reciproc ajutor in contextul in care provocarilor de securitate li s-a adaugat pandemia de COVID-19, afirma presedintele Klaus Iohannis in mesajul transmis la aniversarea a 140 de ani de relatii…

- Astazi, 14 iunie, se implinesc 140 de ani de la stabilirea formala a relatiilor diplomatice dintre Statele Unite ale Americii si Romania, sub domnia Principelui Suveran Carol I și in timpul Președintelui Rutheford B. Hayes al SUA. Legaturile dintre Romania si Statele Unite sunt pe cat de multiple, pe…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai "puternice" ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis duminica."Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces de o extraordinara…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si SUA mai puternice ca oricand, a declarat Klaus Iohannis, intr-un mesaj publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale. "Este un drum lung pe care cele doua s...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 14 iunie a.c., un mesaj cu prilejul aniversarii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Statele Unite ale Americii.Va prezentam in continuare textul mesajului: Citește și: VIDEO Un medic EXPLICA cum sunt OBLIGAȚI…

- Numarul amenintarilor informatice care exploateaza subiectul pandemiei cu noul coronavirus a urcat constant in luna aprilie, pe masura ce tot mai multe tari au fost afectate de SARS-CoV-2, Romania aflandu-se printre tintele preferate din Europa ale atacatorilor in luna aprilie, informeaza vineri Bitdefender…

- Președintele Klaus Iohannis a avut sambata o convorbire telefonica cu Președintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, la solicitarea parții americane, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:Discuția s-a concentrat asupra crizei epidemiologice generate de noul…