Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi, la reuniunea la nivel inalt a Parteneriatului Estic, desfasurata prin sistem de videoconferinta.



Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, presedintele Iohannis a reiterat in interventia sa angajamentul Romaniei pentru sprijinirea perspectivei europene a celor mai angajati parteneri estici, in acord cu progresele individuale. De asemenea, seful statului a exprimat sustinerea tarii noastre pentru o abordare mai ambitioasa a Uniunii Europene in privinta cooperarii in domeniul securitatii, in masura sa raspunda intereselor…