Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat marti, dupa ce liberalii au refuzat o dezbatere televizata intre Klaus Iohannis si Viorica Dancila pentru finala prezidentiala, ca il provoaca ea pe premierul Ludovic Orban la o dezbatere..„Il provoc pulbic la o dezbatere pe dl premier Orban.…

- Vicepremierul Raluca Turcan vorbeste luni, despre factorii are au dus la reusita lui Klaus Iohannis in primul tur al alegerilor prezidentiale, enumerand rezultatele primului mandat, determinarea cu care a sprijinit demiterea Guvernului PSD si sustinerea unui nou guvern. ”Presedintele KIaus Iohannis…

- PSD va trimite o invitație scrisa adresata echipei de campanie a lui Klaus Iohannis pentru organizarea unor dezbateri electorale intre liderul PSD Viorica Dancila și președintele Romaniei, inainte de al doilea tur de scrutin al prezidențialelor, au declarat surse social democrate. PSD il invita pe Iohannis…

- Pana la urma, principala necunoscuta in acest prim tur al alegerilor prezidentiale a fost cine il va insoti in turul al doilea pe Klaus Iohannis. Presedintele si-a dorit, evident, o confruntare finala, fara emotii, cu Viorica Dancila. Pentru ca una cu Dan Barna era din start mai complicata. Klaus Iohannis…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila,i-a adresat joi la Alexandria o noua invitatie candidatului PNL la prezidentiale, Klaus Iohannis, pentru o dezbatere unu la unu inainte de primul tur al alegerilor.Dancila a zis ca Iohannis trebuie sa vina „daca nu ii e frica de o…

- "Este un gest de care vor profita politic PSD si doamna Viorica Dancila. Din momentul in care te-ai dus la Klaus Iohannis, opozantul tau politic, sa ii soliciti nu stiu ce, stiind faptul ca domnul Iohannis, in mod normal, forțeaza Costituția si uneori o si incalca, dupa cum spune CCR, asta nu face…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica la Romania TV ca in locul lui Klaus Iohannis ar ajuta-o pe Viorica Dancila sa intre in turul 2 la alegerile prezidențiale. „Poate fi un tur 2 in care daca intra Dancila castiga Iohannis. Dar daca intra Barna sau Paleologu, Iohannis poate sa piarda…

- Traian Basescu a criticat miercuri seara decizia președintelui Klaus Iohannis de a nu remania Guvernul condus de Viorica Dancila, precizand ca acesta și-a depașit atribuțiile."Klaus Iohannis a impins lucrurile mai departe decat trebuia. Deoarece s-a schimbat structura Guvernului, cei 3 miniștri…