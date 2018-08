Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține ca viața unor oameni depinde de rectificarea bugetara, menționand ca nu se poate face rectificare parțiala, așa cum a sugerat președintele Romaniei. Teodorovici a precizat ca fondul de rezerva al Guvernului este zero."Domnul președinte ne da…

- Eugen Teodorovici susține ca din cauza discuțiilor prelungite la CSAT cu privire la rectificarea bugetului s-au amanat activitați economice cu efecte greu de cuantificat. Mai mult, ministrul de Finanțe spera ca ceea ce se intampla acum sa nu aiba legatura cu disputa privind casa președintelui din…

- Denise Rifai, realizatoarea emisiunii Talk News, de la Realitatea TV, Talk News, a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj catre ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, dupa ce în emisiunea sa a prezentat o serie de documente exlusive privind casele presedintelui Iohannis.

- Amnistia fiscala ete gandita ca un mecanism de deblocare a unei parti din economie, nu de stergere a datoriilor unor colegi de partid, a spus luni ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care a subliniat ca, in 2015, cand a dat amnistia fiscala, nu si-a sters propria datorie, ci a platit-o "leu cu…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi ca ii trimite o solicitare presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Ionut Misa, sa ii spuna ce actiuni au fost intreprinse in privinta locuintei pierdute in instanta de sotii Iohannis si, in cazul in care acesta nu ii va raspunde…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca pana la finalul anului intentioneaza sa elimine masura de proprire a conturile romanilor, afirmand ca este o abordare agresiva a statului. "Nu te poti uita in ochii unui roman simplu, care n-are niciun fel de instrument de aparare. O sa…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorivici, a declarat ca, in ultima saptamana a lunii iulie, va avea loc prima rectificare bugetara din acest an și nu s-a pus problema sa nu fie fonduri pentru salarii, dar sunt cateva primarii in care e nevoie de asigurarea prioritara a cheltuielilor de funcționare.Citește…

- Alianța Pacienților Cronici din Romania a trimis o scrisoare deschisa ministrului Sanatații, Sorina Pintea in care ii cere sa se asigure ca protocoalele terapeutice pentru cele 19 noi medicamente care au fost incluse, in urma cu o saptamana, pe lista medicamentelor compensate și gratuite vor fi publicate…