''Președintele insista intr-o aberație cu lipsa de bani la nivel de Guvern, la nivel de buget. Il rog sa inceteze cu aceste apelative de incompetenți pentru ca am putea sa spunem și noi la fel referitor la modul in care domnia sa gestioneaza lucrurile in țara, dar, eu, deocamdata nu o fac.

Dansul face aprecieri in mod nejustificat, il aud ca lucreaza sau face un summit la nivel național pe datorie, eu așa ceva nu am auzit. Cred ca el citește legea și de fapt hu o ințelege. Dansul are sumele alocate pentru aceasta activitate și nu are cum sa mearga pe datorie. (...)'', a afirmat Teodorovici…