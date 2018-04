Iohannis reacționează la modificarea Codurilor penale: Este inadmisibil ca unele modificări să fie făcute cu destinație „Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca e nevoie de o oarecare modificare a legislației, punere in acord cu decizii ale CCR și in unele puncte chiar cu legislația europeana. Aceste propuneri sunt bune și cred ca Parlamentul le va prelucra și va introduce aceste chestiuni. Alte propuneri care au fost facute, nu vreau sa detaliez acum in acest cadru, sunt total inacceptabile și cred ca discuția parlamentara va revela care trebuie sa ramana in discuție și care trebuie sa iasa din discuție. Un principiu, insa, cred ca trebuie sa il ințeleaga toata lumea: este inadmisibil ca unele modificari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

