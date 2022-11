Stiri pe aceeasi tema

- Pentagonul a declarat marți ca nu poate confirma rapoartele conform carora rachetele rusești au trecut in Polonia in apropierea graniței cu Ucraina. Doua persoane au murit marți intr-o explozie intr-un sat polonez de langa granița cu Ucraina, au declarat pompierii, SUA spunand ca investigheaza rapoarte…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis marți seara pe Twitter ca Romania este solidara cu „prietenul și aliatul” Polonia, dupa ce rachete rusesti ar fi cazut pe teritoriul acestei țari și ar fi ucis doua persoane.

- Doua persoane au murit marți dupa ce doua proiectile rusești au lovit o zona agricola din Przewodow, un sat polonez de langa granița cu Ucraina. Prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki a convocat o intalnire de urgența a inalților oficiali din sistemul de securitate naționala și aparare a țarii, potrivit…

- Au aparut primele imagini de la locul in care au cazut rachetele rusești in Polonia. Postul polonez de radio Zet a relatat, marți seara, ca doua rachete ratacite au cazut in orașul polonez Przewodow, de pe partea poloneza a graniței cu Ucraina. Acestea au lovit uscatoarele de cereale. Doi cetațeni polonezi…

- Postul polonez de radio Zet a relatat, marți seara, ca doua rachete ratacite au cazut in orașul polonez Przewodow, de pe partea poloneza a graniței cu Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Franța depune eforturi pentru a permite Ucrainei sa exporte produse alimentare pe rute terestre, prin Polonia sau Romania, mai degraba decat prin Marea Neagra, a declarat luni ministrul francez al agriculturii, dupa ce Rusia s-a retras dintr-un acord crucial de export pe fondul razboiului cu Ucraina,…

- Comisia Europeana ar putea bloca cei 75 de miliarde de euro alocați Poloniei din bugetul multianual 2021-2027 daca nu face reformele in justiție. Insa guvernul de la Varșovia nu este dispus sa faca pe plac Bruxelles-ului, scrie Reuters.

- Polonia a semnat vineri un contract cu Coreea de Sud pentru a cumpara 48 de avioane de lupta ușoare. Varșovia urmarește sa-și intareasca armata pe fondul preocuparilor de securitate legate de razboiul pornit de Rusia in Ucraina, relateaza Reuters.