- Unele dintre propunerile pentru modificarea Codurilor penale sunt absolut inacceptabile, a declarat, joi, Klaus Iohannis. Președintele a adaugat ca este inadmisibil ca unele modificari sa fie facute cu destinație pentru persoane care se afla in conducerea Parlamentului, scrie news.ro.

- „Unele dintre aceste modificari sunt necesare, fiindca e nevoie de o oarecare modificare a legislației, punere in acord cu decizii ale CCR și in unele puncte chiar cu legislația europeana. Aceste propuneri sunt bune și cred ca Parlamentul le va prelucra și va introduce aceste chestiuni. Alte propuneri…

- Iohannis, reacție pe proiectele Codurilor Penale: ”Este inadmisibil ca unele modificari sa fie facute cu dedicație”, a spus președintele Romaniei, joi, in cadrul conferinței de presa susținuta la Palatul Cotroceni, impreuna cu presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni.…

