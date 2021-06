Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca ramane un "euro-optimist" si a subliniat ca si cetatenii Romaniei sustin proiectul european. "Raman un euro-optimist, asa cum si cetatenii romani sunt sustinatori din toata inima ai proiectului european si cred ca ceea ce a realizat Uniunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca o prioritate in crearea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost asigurarea unui echilibru intre nevoile nationale si cerintele planului general al Uniunii Europene. „Cand am realizat Planul National de Redresare si Rezilienta, ne-am…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa miercuri, de la ora 17.00, la o dezbatere in format on-line organizata de catre grupul Partidului Popular European (PPE) din Parlamentul European, sub titulatura „Sa vorbim despre viitorul Europei” (Let’s talk - Future of Europe), transmite Administratia Prezidentiala.…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Europei, ca anul acesta sarbatoarea de 9 Mai a venit intr-un context inca marcat de pandemia de COVID-19, care a pus la grea incercare Uniunea Europeana si statele sale membre, insa "provocarile prin care trecem impreuna nu diminueaza,…

- Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeana invita cetațenii europeni la consultari și dezbateri pe tema viitorului Europei și lanseaza, pe 9 mai 2021, Conferința privind viitorul Europei care se va desfașura pana in 2022 și va avea ca teme principale: schimbarile climatice…

- Uniunea Europeana ar trebui sa fie in masura sa ii vaccineze pe toti cetatenii europeni "pana la sfarsitul verii", a declarat joi la Roma comisarul european pentru piata interna Thierry Breton, care raspunde de aspectele industriale ale fabricarii vaccinurilor, relateaza AFP. "Situatia…