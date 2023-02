Iohannis pune tunurile pe Rusia: Trebuie să răspundă pentru actele de agresiune Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj la un an de cand Rusia a atacat Ucraina: „Acum exact un an, am vazut cum prezentul și viitorul nostru se pot schimba intr-o clipa. O națiune independenta, un stat vecin noua – Ucraina - a fost atacat cu cruzime, fara nicio justificare”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul declansat de Rusia in Ucraina a intrat vineri in al doilea an, fara sa se intrevada un final pentru acest conflict care a ucis deja zeci de mii de oameni, a distrus orase si localitati, a fortat milioane de persoane sa fuga si a adus o tensiune de Razboi Rece in relatiile internationale,…

- Camioanele care transporta Coca Cola trec peste granita in Rusia, turistii se intorc din strainatate incarcati cu cele mai noi modele Zara, iar magazinele online locale achizitioneaza stocurile de mobila ale IKEA. Este posibil ca marcile occidentale sa fi parasit tara din cauza invaziei ruse in Ucraina,…

- Prima Doamna a Ucrainei Olena Zelenska a cerut miercuri ca Rusia sa fie trasa la raspundere pentru incalcari ale drepturilor omului in razboiul din Ucraina, intr-o interventie video la Natiunile Unite, relateaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a afirmat ca Romania s-a confruntat cu atacuri cibernetice venite din zona Rusiei in debutul invaziei in Ucraina, precizand ca acestea nu au fost unele sofisticate si nu au pus probleme. El a mentionat ca sistemul de aparare cibernetica al tarii noastre…

- Atacurile cibernetice ruse au crescut cu 300% in tarile membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in raport cu 2020 si cu 250% in Ucraina, potrivit unui raport al companiei Google ce confirma importanta tot mai mare a acestei arme in conflictele viitorului, informeaza joi AFP.…

- Rusia acuza sambata armata ucraineana de uciderea a 14 persoane si ranirea altor 24 - ”pacienti si personal medical” - intr-un atac vizand un spital din regiunea Lugansk, in estul separatist al Ucrainei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Rusia a anuntat sambata ca a efectuat exercitii de aparare antiaeriana in regiunea Moscovei, pentru a proteja infrastructuri esentiale in caz de 'atacuri aeriene', pe fondul conflictului cu Ucraina, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele rus Vladimir Putin are un plan de scapare in cazul in care Rusia pierde razboiul pe care l-a inceput in Ucraina in februarie, a declarat miercuri un fost redactor de discursuri al șefului de la Kremlin, potrivit publicației americane Newsweek. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…