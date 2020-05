IOHANNIS: PSD şi acoliţii săi sunt cei care fac tot posibilul ca eforturile întregii naţiuni să eşueze ”Criza pe care o traversam pune la incercare rezistenta, solidaritatea si taria de caracter a societatii noastre si a reprezentatilor sai politici. Acum se departajeaza cei responsabili si curajosi de cei iresponsabili, de profitorii si populistii care fac doar promisiuni mincinoase. In aceste zile, ii vedem foarte clar si pe unii si pe ceilalti. Sunt, pe de-o parte, romanii care respecta restrictiile, salvand vieti, sunt specialistii care lucreaza neintrerupt pentru a stopa pandemia si sunt guvernantii care au luat masuri corect si care acum pregatesc un program mai amplu de relansare a economiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

