- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca “o coalitie responsabila” care intelege “nevoia modernizarii legislatiei” in domeniul securitatii nationale este un scenariu pe care si-l doreste si are speranta ca va deveni realitate. El a vorbit și despre un alt scenariu, in privința inființarii…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca presedintele Klaus Iohannis este unul dintre „beneficiarii statului paralel“. Social-democratul a precizat ca „statul paralel“ a bagat oameni in puscarie si ca e format din procurori, oameni din serviciile secrete, din SPP, dar persoane din mediul…

- Modificarea legilor justitiei din Romania a fost principalul subiect discutat joi, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit la Bruxelles cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La ora 16.00 este programata intalnirea cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk.